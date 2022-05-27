Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’752 0.4%  SPI 17’569 0.4%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’339 1.0%  Euro 0.9247 -0.3%  EStoxx50 5’786 1.1%  Gold 4’127 0.0%  Bitcoin 83’890 1.8%  Dollar 0.7991 -0.2%  Öl 64.7 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Life1485278Alcon43249246
Top News
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Auf und Ab bei DroneShield-Aktie: Anleger stecken nach Pannen-Meldung zwischen Hoffen und Bangen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Bayer-Aktie mit Neutral
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Roche-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

100.40
CHF
0.10
CHF
0.10 %
27.05.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 11:03:18

Siltronic Neutral

Siltronic
40.50 CHF -1.28%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 43 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Seit der Veröffentlichung der Quartalsbilanz des Wafer-Produzenten seien die Aktien um etwa ein Fünftel gefallen, schrieb Harry Blaiklock am Dienstagnachmittag. Das sei vor allem der sich abkühlenden Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz geschuldet. Im Fokus stehe derweil die Bilanz angesichts einer steigenden Nettoverschuldung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
44.02 € 		Abst. Kursziel*:
9.04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
44.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.74%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse