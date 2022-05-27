Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
100.40CHF
0.10CHF
0.10 %
27.05.2022
SWX
28.10.2025 08:32:38
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse sieht beim Waferhersteller nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht ist. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß aufgefallen, schrieb er am Dienstagmorgen. Einsparungen hätten geholfen, einige Verzögerungen ins vierte Quartal hinein zu kompensieren./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.85 €
|
Abst. Kursziel*:
23.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.90%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
