Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’455 -0.6%  SPI 17’213 -0.5%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’213 -0.4%  Euro 0.9258 0.0%  EStoxx50 5’690 -0.4%  Gold 3’911 -2.0%  Bitcoin 90’797 0.1%  Dollar 0.7943 -0.1%  Öl 64.5 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie
SIG-Aktie: Gewinne brechen im dritten Quartal ein
UBS-Aktie dennoch fester: Ex-Händler Tom Hayes fordert 400 Millionen Dollar Schadenersatz
Novartis-Aktie: Wachstum verlangsamt sich nach starkem Jahresstart
Nestlé-Aktie fester: S&P senkt Ausblick für Nestlé auf 'negativ'
Suche...
Plus500 Depot

Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

100.40
CHF
0.10
CHF
0.10 %
27.05.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 08:32:38

Siltronic Buy

Siltronic
55.25 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse sieht beim Waferhersteller nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht ist. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß aufgefallen, schrieb er am Dienstagmorgen. Einsparungen hätten geholfen, einige Verzögerungen ins vierte Quartal hinein zu kompensieren./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60.85 € 		Abst. Kursziel*:
23.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.90%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse