Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
Siltronic Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 40 Euro auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Wafer-Hersteller habe im dritten Quartal wie erwartet den zyklischen Tiefpunkt erreicht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rally der vergangenen Wochen ? ein Kursplus von rund 80 Prozent seit Mitte September ? reflektiere aus seiner Sicht weniger die aktuelle Ertragslage als vielmehr vorauseilende Hoffnungen auf eine Branchenerholung./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siltronic AG Halten
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
59.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
58.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
