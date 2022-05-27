FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 40 Euro auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Wafer-Hersteller habe im dritten Quartal wie erwartet den zyklischen Tiefpunkt erreicht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rally der vergangenen Wochen ? ein Kursplus von rund 80 Prozent seit Mitte September ? reflektiere aus seiner Sicht weniger die aktuelle Ertragslage als vielmehr vorauseilende Hoffnungen auf eine Branchenerholung./rob/edh/he;