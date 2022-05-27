Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

100.40
CHF
0.10
CHF
0.10 %
27.05.2022
SWX
29.10.2025 16:52:50

Siltronic Halten

Siltronic
53.57 CHF 2.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 40 Euro auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Wafer-Hersteller habe im dritten Quartal wie erwartet den zyklischen Tiefpunkt erreicht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rally der vergangenen Wochen ? ein Kursplus von rund 80 Prozent seit Mitte September ? reflektiere aus seiner Sicht weniger die aktuelle Ertragslage als vielmehr vorauseilende Hoffnungen auf eine Branchenerholung./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Halten
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
59.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
58.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse