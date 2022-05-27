NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Constantin Hesse senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar seine Erwartungen für den Chipzulieferer ein Stück weit, sieht das dritte Quartal aber als potenziellen Boden im aktuellen Zyklus. Der Absatz könnte sich 2026 weiter schrittweise erholen, Zudem verwies er auf Sparbemühungen und rückläufige Investitionsausgaben des Unternehmens./rob/mis/he;