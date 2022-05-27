Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’302 -0.5%  SPI 17’043 -0.2%  Dow 47’947 0.5%  DAX 24’147 -0.5%  Euro 0.9288 0.5%  EStoxx50 5’708 0.1%  Gold 4’008 1.7%  Bitcoin 89’601 0.0%  Dollar 0.7973 0.5%  Öl 65.3 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS-Aktie etwas schwächer: Quartalsgewinn schiesst in die Höhe - Bank übertrifft Erwartungen deutlich
Roche-Aktie in Rot: Zulassung für neuen Dengue-Test mit hoher Präzision - Millionenbauin Basel
Temenos macht mehr Umsatz und Gewinn - Aktie profitiert
Pierer Mobility-Aktie schwächelt: Umbenennung in Bajaj Mobility AG geplant
Straumann-Aktie zieht an: Konzern hält Kurs - neue Partnerschaften für Kieferorthopädie
Suche...

Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

100.40
CHF
0.10
CHF
0.10 %
27.05.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 14:59:28

Siltronic Buy

Siltronic
54.44 CHF 4.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Constantin Hesse senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar seine Erwartungen für den Chipzulieferer ein Stück weit, sieht das dritte Quartal aber als potenziellen Boden im aktuellen Zyklus. Der Absatz könnte sich 2026 weiter schrittweise erholen, Zudem verwies er auf Sparbemühungen und rückläufige Investitionsausgaben des Unternehmens./rob/mis/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.44%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse