Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben zurückhaltend. Beim Waferhersteller Siltronic ist er für die Marge weniger negativ als der Konsens./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
53.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
53.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.70%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
02.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
02.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
02.10.25
|TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Siltronic AG
|07:54
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.25
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.25
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.25
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.02.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.25
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|20.01.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07:54
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.25
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|101.40
|41.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ams-OSRAM Buy
|07:54
|
UBS AG
Siltronic Neutral
|07:54
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy
|07:53
|
UBS AG
SUSS MicroTec Neutral
|07:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|07:52
|
UBS AG
Infineon Buy
|07:52
|
UBS AG
ASML NV Buy