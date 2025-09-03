Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
"Eigene Kraft" nutzen 03.09.2025 10:51:36

Deutsche Bank-Aktie rot: Deutsche Bank will von Übernahmen derzeit nichts wissen

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will trotz seines Rufs nach Zusammenschlüssen in Europas Bankenmarkt von eigenen Übernahmen derzeit nichts wissen.

Deutsche Bank
27.74 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen
"In dem Moment, wo ich eine Chance habe, noch selbst aus meiner eigenen Kraft noch deutlich besser zu werden, dann will ich mich damit sozusagen nicht aufhalten", sagte der Manager am Mittwoch auf dem "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt. "Deshalb ist das derzeit kein Thema."

Zwar brauche es tatsächlich eine Konsolidierung in der Branche. Allerdings müsse sich jeder Zusammenschluss wirtschaftlich rechnen, sagte der Manager. "Ich kann jedem nur raten, sich nicht von den Powerpoints der Berater blenden zu lassen." Bei Übernahmen dürfe nicht nur um Grösse gehen.

Seit rund einem Jahr buhlt das italienische Geldhaus Unicredit um die Frankfurter Commerzbank , die zweitgrösste deutsche Privatbank. Im Jahr 2019 hatte die Deutsche Bank selbst einen Zusammenschluss mit ihrer heimischen Konkurrentin geprüft, sich letztlich aber dagegen entschieden.

Im XETRA-Handel geben Deutsche Bank-Papiere zur Wochenmitte zeitweise um 0,61 Prozent nach auf 29,52 Euro.

/stw/ben/mis

FRANKFURT (awp international)

