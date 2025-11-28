DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713
28.11.2025 16:32:06
Dottikon-Aktie im Plus: Starkes Wachstum im ersten Semester
Dottikon ES ist im ersten Halbjahr 2025/26 markant gewachsen und hat auch den Gewinn kräftig gesteigert.
Wie Dottikon ES am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz in dem per Ende September abgeschlossenen Geschäftshalbjahr um fast 25 Prozent auf 196,1 Millionen Franken. Das Wachstum war laut Mitteilung bezüglich Produkten und Kunden breit abgestützt. Getrieben hätten zudem einzelne Vorbezüge aufgrund von Zollunsicherheiten.
Auch beim operativen Ergebnis konnte der Hersteller von Veredelungschemikalien, Zwischenprodukten und Wirkstoffen für die chemische, Biotech- und pharmazeutische Industrie deutlich zulegen.
Der EBITDA stieg um 45,4 Prozent auf 69,3 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 35,4 Prozent nach 30,4 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 47,6 Millionen Franken. Das sind fast 48 Prozent mehr als im Vorjahr.
Neue Anlagen gehen in Betrieb
Dottikon baut schon seit Jahren die eigenen Fertigungskapazitäten aus. So werde etwa die neue Mehrzweckanlage für die Grossmengenproduktion im Laufe von 2026 mit allen vier Produktionsstrassen schrittweise in Betrieb gehen.
Und die Planungsarbeiten für die Erweiterung der chemischen Kleinmengenproduktion seien weit fortgeschritten. Auch im Geschäftsjahr 2025/26 werden die Investitionen weiter hoch bleiben, betont Dottikon ES.
Damit werde die verfügbare Produktionskapazität am Standort nahezu verdoppelt, hielt das Unternehmen fest. Der Ein-Standort-Strategie will das Unternehmen treu bleiben.
Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Dottikon ES ein weiteres Wachstum beim Umsatz. Das Wachstum des globalen Medikamentenumsatzes nach Listenpreisen werde für die kommenden Jahre auf 5 bis 8 Prozent pro Jahr geschätzt.Die Dottikon-Aktie steigt an der SIX zeitweise um 8,82 Prozent auf 353,68 Franken.
ra/hr
Dottikon (awp)
