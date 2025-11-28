Sealed Air Aktie 856927 / US81211K1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ausschüttung an Anteilseigner
|
28.11.2025 16:36:16
S&P 500-Papier Sealed Air-Aktie: Diese Dividende zahlt Sealed Air
Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Sealed Air am 26.11.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0.80 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende wurde somit gemäss der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. 118.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 0.085 Prozent.
Sealed Air-Aktie mit Dividendenrendite
Letztlich notierte der Sealed Air-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 43.01 USD. Der Sealed Air-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 2.36 Prozent. Die Dividendenrendite vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2.19 Prozent betrug.
Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Sealed Air-Kurs via New York 17.51 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 23.96 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Sealed Air
Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0.80 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.87 Prozent nachlassen.
Hauptdaten von Sealed Air
Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Sealed Air steht aktuell bei 6.329 Mrd. USD. Das Sealed Air-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 18.33. 2024 setzte Sealed Air 5.393 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1.81 USD.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Sealed Air Corp.
|
26.11.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Börse New York: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Gewinne in New York: S&P 500 nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Optimismus in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)