Ausschüttung an Anteilseigner 28.11.2025 16:36:16

S&P 500-Papier Sealed Air-Aktie: Diese Dividende zahlt Sealed Air

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Sealed Air
34.59 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Sealed Air am 26.11.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0.80 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende wurde somit gemäss der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. 118.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 0.085 Prozent.

Sealed Air-Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte der Sealed Air-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 43.01 USD. Der Sealed Air-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 2.36 Prozent. Die Dividendenrendite vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2.19 Prozent betrug.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Sealed Air-Kurs via New York 17.51 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 23.96 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Sealed Air

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0.80 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.87 Prozent nachlassen.

Hauptdaten von Sealed Air

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Sealed Air steht aktuell bei 6.329 Mrd. USD. Das Sealed Air-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 18.33. 2024 setzte Sealed Air 5.393 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1.81 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

