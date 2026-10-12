Aureus Greenway Holdings Aktie 136244591 / US05156D1028
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12.10.2026 17:03:43
ANALYSE/Der neue Nato-Plan zu Vereitelung eines -2-
"Es ist grossartig, dass die Nato diese Anpassung durchläuft, aber sie müssen sich beeilen. Und die Nationen müssen das Geld und den politischen Willen aufbringen, dies zu tun", sagte Jim Townsend, der während der Obama-Regierung als stellvertretender Verteidigungsminister für Europa und die Nato diente. "Die Nato als Institution kann die Planung übernehmen, aber es sind die Mitglieder, die nach Hause gehen, das Geld ausgeben und die Truppen ausbilden müssen."
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 11:04 ET (15:04 GMT)
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
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Analysen zu Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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