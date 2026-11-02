EU und Kanada unterzeichnen neues Partnerschaftsabkommen

Von Amanda Coletta in Montreal und Laurence Norman in Berlin

DOW JONES--Die Europäische Union und Kanada haben eine ehrgeizige neue Partnerschaft vorgestellt. Diese wurde innerhalb weniger Wochen aus ihren jeweiligen Konflikten mit Präsident Donald Trump geschmiedet. Während Kanada in einen tiefgreifenden Handelsstreit mit Washington verwickelt ist und Europa sich über die auftauenden Beziehungen der Trump-Regierung zum Kreml ärgert, streben beide Seiten engere wirtschaftliche und sicherheitspolitische Beziehungen an.

Zu den Bemühungen gehören gemeinsame Programme zur Sicherung von Rohstofflieferketten sowie Kooperationen bei Weltraumsatelliten und in anderen Forschungsbereichen. Auf dem 21. EU-Kanada-Gipfel in Montreal unterzeichneten am Freitag die EU und Kanada mehrere neue Abkommen. Diese betreffen Investitionen, den digitalen Handel, Wettbewerb, Supercomputing und Grenzsicherheit.

Zudem wurde eine Frist gesetzt: Im nächsten Jahr werden beide Seiten die Partnerschaft vollständig definieren. Der kanadische Premierminister Mark Carney und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnen diese als assoziierte Mitgliedschaft in der EU.

"Unsere Gesellschaften werden von neuen Stürmen erschüttert: die durch den Klimawandel verursachten Umwälzungen, die Aushöhlung demokratischer Normen, die Instrumentalisierung des Handels als Waffe", sagte Carney auf einer Pressekonferenz am Ende des Gipfels. "In den kommenden Monaten werden wir den vollen Inhalt, das Ausmass und den Umfang dieser neuen Form der Mitgliedschaft bestimmen."

Carney kam im vergangenen Jahr ins Amt und versprach, Kanadas Abhängigkeit von den USA zu verringern. Zu dieser Zeit verhängte Trump Strafzölle und drohte, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen. Nur wenige Länder sind so abhängig von den USA wie Kanada, das zwei Drittel seiner Exporte an seinen südlichen Nachbarn liefert. Carney hat es sich zu einem zentralen Ziel gemacht, die Exporte seines Landes in Nicht-US-Märkte bis 2035 zu verdoppeln.

In einer Rede im schweizerischen Davos im Januar rief Carney die sogenannten Mittelmächte dazu auf, gegen ungenannte Supermächte "zusammenzuarbeiten". Andernfalls riskierten sie, "auf der Speisekarte" zu stehen.

Er hat einen Grossteil seiner Amtszeit damit verbracht, auf der Suche nach neuen Handels- und Sicherheitspartnern um die Welt zu reisen. Dabei stützte er sich stark auf die Verbindungen zu europäischen Führungskräften, die er als Gouverneur der Bank of England und als Investmentbanker bei Goldman Sachs geknüpft hatte. Kanada, so sagt er oft, sei die "europäischste der nicht-europäischen" Nationen.

Das Wall Street Journal berichtete im September, dass kanadische und europäische Vertreter die Möglichkeit einer "assoziierten Mitgliedschaft" Kanadas in der EU diskutierten. Für diesen Status gibt es in der EU weder einen Präzedenzfall noch eine Definition. Carney reiste im vergangenen Monat nach Strassburg, um die neue Partnerschaft zu unterstützen.

"Kanada kann aus geografischen Gründen kein Vollmitglied der EU werden", sagte von der Leyen am Donnerstag in Montreal. "Aber wir wollen unsere Beziehung auf das höchstmögliche Niveau heben."

Die Pläne haben einige in Washington verärgert. Im vergangenen Monat sagte Trump, er könne eine tiefere Integration Kanadas in die EU als "feindlichen Akt" betrachten. Er drohte damit, Europa Zölle aufzuerlegen, falls dies mit "bösen Absichten" geschehe. Kanadische und europäische Vertreter sagen, ihre Pläne seien nicht gegen Washington gerichtet.

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November 02, 2026 01:26 ET (06:26 GMT)