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12.10.2026 17:03:41

ANALYSE/Der neue Nato-Plan zu Vereitelung eines russischen Angriffs

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Von Michael R. Gordon, Robbie Gramer und Daniel Michaels

DOW JONES--Der oberste Militärkommandeur der Nato hat am Montag versucht, ein besorgtes Europa zu beruhigen, indem er den neuen Militärplan des Bündnisses vorstellte. Dieser sieht vor, einen potenziellen russischen Angriff entlang der Ostflanke mit einer Mischung aus Feuerkraft, autonomen Systemen und Sensoren zu vereiteln. Die Rede von General Alexus Grynkewich über die "Siegtheorie" der Nato skizzierte eine Reihe von Schritten, mit denen ein Erstschlag blockiert oder - sollte die Aggression anhalten - die Fähigkeit des Gegners zur Steuerung und Unterstützung seiner Streitkräfte gebrochen werden soll.

Das Ziel bestünde darin, die Invasion aufzuhalten und gleichzeitig das Risiko einer konventionellen oder nuklearen Eskalation zu minimieren, indem auf eine vollständige Vernichtung des Feindes verzichtet wird.

In einer Diskussion im Anschluss an seine Rede auf dem Warschauer Sicherheitsforum sagte Grynkewich, er habe die Strategie vorgestellt, um sowohl die durch die russische Aggression verunsicherten Europäer zu beruhigen als auch eine Botschaft zu senden, "sollte jemand so töricht sein, zu versuchen, unser Territorium anzugreifen". Seine Botschaft an beide Seiten lautete: "Wir haben das im Griff".

Vor allem Polen ist beunruhigt über Ukraine-Krieg

Grynkewich, ein General der US-Air-Force, der sowohl als Chef der US-Streitkräfte in Europa als auch als Oberbefehlshaber des Bündnisses dient, hielt die Rede in Polen - einem engen Verbündeten der USA, der sich mit dem Eintritt des Konflikts in der Ukraine in sein fünftes Jahr zunehmend besorgt über die Absichten des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber Europa zeigt.

Während Grynkewich seine verhüllten Warnungen an Moskau formulierte - das er in seiner Rede nicht beim Namen nannte -, sorgten die überraschenden Erklärungen von US-Präsident Donald Trump am Wochenende bei den europäischen Verbündeten und US-Abgeordneten für Erschütterung. Nachdem Trump ein Abkommen über den Import von russischem Dieselkraftstoff angekündigt hatte, kritisierte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj scharf dafür, weiterhin russische Energieinfrastruktur anzugreifen. Danach kündigte er einen Energiewaffenstillstand zwischen den beiden Ländern an. Die Schockwellen von Trumps Diplomatie mit Moskau drohten Grynkewichs Rede zu überschatten.

"Die Darlegung militärischer Pläne ist wichtig, aber sie kann nicht losgelöst von dem betrachtet werden, worüber sich alle Sorgen machen: Trumps Ausbrüche, Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Drohungen gegen Europa sowie Fragen darüber, ob wir erhebliche US-Truppen aus Europa abziehen", sagte Kurt Volker, ehemaliger US-Botschafter bei der Nato und Sonderbeauftragter für die Ukraine unter der ersten Trump-Regierung.

Einige republikanische Abgeordnete haben Trump wegen des Diesel-Deals kritisiert und gewarnt, dass dieser Moskau dringend benötigte finanzielle Unterstützung verschaffe, ohne die US-Energiepreise spürbar zu senken. Kurz nachdem Trump den Energiewaffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine angekündigt hatte, griffen russische Streitkräfte ein Kraftwerk in der ukrainischen Stadt Charkiw an.

Dass Grynkewichs Beruhigung überhaupt erforderlich war, markiert eine Wendepunkt für ein Bündnis, das einst glaubte, den Kalten Krieg gewonnen und eine Friedensdividende eingefahren zu haben. Stattdessen sieht sich die Nato einem wieder erstarkten Russland gegenüber, das in die Ukraine einmarschiert ist, mit Drohnen in den westlichen Luftraum eingedrungen ist und im Verdacht steht, Sabotageakte auf Infrastruktur, Militärausrüstung und Verteidigungsunternehmen in Europa zu verüben.

Nato muss ihr Arsenal um Drohnen ergänzen

Grynkewich erklärte, dass eine vertrauliche Version seines Plans vor drei Monaten fertiggestellt worden sei und dass dieser Investitionen in "erschwingliche Masse" fordere - eine Anspielung auf die relativ günstigen Drohnen, die die Ukraine effektiv eingesetzt hat -, um das Arsenal der Allianz an fortschrittlicheren Waffen zu ergänzen.

Sollte Russland angreifen, bestünde das erste Ziel des Bündnisses darin, den Erstschlag zu blockieren und jegliches Vorrücken zu verhindern, falls der Angriff anhält.

"Falls erforderlich, werden wir die feindlichen Streitkräfte und das operative Kriegsführungssystem, das gegen uns aufgestellt ist, zerschlagen", fügte er hinzu. "Den feindlichen Formationen wird der Nachschub abgeschnitten. Feindliche Kommandanten werden nicht in der Lage sein, ihre Truppen zu steuern. Feindliche Streitkräfte und Unterstützungsfähigkeiten werden reduziert und zerstört."

Nato strebt keinen strategischen Sieg an

Bei der Umsetzung einer solchen Strategie würde das Bündnis nicht versuchen, Russland niederzuwerfen oder seine Regierung zu untergraben, deutete der NATO-Kommandeur an. "Wir versuchen nicht, unserem Gegner eine strategische Niederlage zuzufügen", sagte er. "Vielmehr geht es uns nur darum, jeden Angriff auf der Stelle zu stoppen."

Die Bemühungen des Bündnisses finden vor dem Hintergrund von Munitionsengpässen in Europa bei amerikanischen PAC-3-Patriot-Abfangraketen und Atacms-Boden-Boden-Raketen statt, da US-Munition in den Nahen Osten umgeleitet wurde, um dem Iran entgegenzutreten. Das Pentagon prüft zudem eine reduzierte US-Militärpräsenz in Europa ab.

Die "Siegtheorie" der Nato stützt sich auf die Arbeit des im Ruhestand befindlichen Generals Chris Donahue, dem ehemaligen Kommandeur der US-Armee in Europa und Leiter des Landkommandos des Bündnisses, der im Juli aus dem Amt gedrängt wurde, als Verteidigungsminister Pete Hegseth seinen Posten herabstufte.

Der Ansatz wurde entwickelt, um einen russischen Gegner zu blockieren, dessen geografische Vorteile und überlegene Verteidigungsindustrie es ihm ermöglichen könnten, Truppen gegen die baltischen Staaten, Polen und andere NATO-Verbündete zu massieren, bevor das Bündnis eine robuste Antwort organisieren könnte. Im Rahmen dieser Strategie würde eine umfassende "autonome Zone" eingerichtet, damit Drohnen und Bodenroboter einen russischen Angriff ohne grosse Verluste unter den Verbündeten abwehren können.

Raketenangriffe auf Exklave Kaliningrad Teil des Szenarios

Gleichzeitig würden Langstreckenraketen russische Kommandostellen und Luftverteidigungen in der Exklave Kaliningrad, in der Nähe von St. Petersburg und in Belarus angreifen. Dies würde Russlands Bemühungen zur Kontrolle des Luftraums durchkreuzen und es dem V. Korps der US-Armee sowie anderen Nato-Bodentruppen ermöglichen, zum Gegenangriff überzugehen. Die Nato-Luftstreitkräfte würden rasch vorgehen, um russische Verstärkungen beim Vorrücken auf das Schlachtfeld zu treffen und weitere Ziele im Hinterland anzugreifen.

Die Nato-Angriffe sollen durch ein digitales Rückgrat - ein System zur augenblicklichen Nutzung und Freigabe von klassifizierten Zieldaten über die Cloud zwischen den verbündeten Streitkräften - ermöglicht werden. Elemente dieses Netzwerks wurden im Nahen Osten während des US-Kampfes mit dem Iran getestet.

Der Ansatz wird als "Eastern Flank Deterrence Initiative" bezeichnet. Sein Gesamtziel besteht nach Aussage von US-Militärbeamten darin, Putin dazu zu bringen, sich die Nato-Verteidigung anzusehen und sich zu sagen: "Heute nicht". Die Streitkräfte der Allianz üben kontinuierlich, um ihre Einsatzbereitschaft sowohl zu testen als auch zu demonstrieren.

Nato-Übung mit 20.000 Soldaten

Während Grynkewich in Warschau sprach, befanden sich mehr als 20.000 Militärangehörige aus der gesamten Nato in einem 10-tägigen Manöver namens "Steadfast Duel", das ein Szenario simuliert, in dem rund eine Million alliierte Truppen eine Invasion aus dem Osten durch eine ähnlich grosse Streitmacht abwehren müssen - die aus Rücksicht auf politische Empfindlichkeiten nicht als Russland bezeichnet wird.

Die Übung "knüpft zu 100 Prozent" an Grynkewichs "Siegtheorie" an, sagte der deutsche Brigadegeneral Thomas Lowin dem Wall Street Journal, das einen Teil der Übung im Hauptquartier der U.S. Army Europe in Wiesbaden beobachtete. Der Schlüssel zum Szenario sei die Nutzung digitaler Systeme für einen "daten-zentrierten Ansatz, um Entscheidungen schneller zu treffen und das Bündnis effektiver zu verteidigen", so Lowin. Ein anderer Teilnehmer merkte an, dass weitere Übungen auch ausschaltende Schläge gegen feindliche Kommandostellen unter Einsatz von landgestützten Boden-Boden-Raketen simulierten.

"Eines der Hauptziele (Moskaus) besteht darin, den Willen des Westens zu brechen, der Ukraine weiterhin Unterstützung zukommen zu lassen", sagte Grynkewich. "Eine der besten Antworten ist es daher, ihnen das Gegenteil zu beweisen... indem Sie Ihre Beiträge zum PURL-Programm erhöhen." PURL steht für die Prioritized Ukraine Requirements List, ein von der NATO unterstütztes System zur Bündelung finanzieller Beiträge zum Kauf von Waffen für Kiew.

Einige erfahrene Offizielle begrüssten die Bemühungen der Nato, ihre Strategie zu aktualisieren, sagten jedoch, die Belastungsprobe für das Bündnis werde darin bestehen, die Mittel für die vollständige Umsetzung bereitzustellen.

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