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02.11.2026 07:10:41
USA drängen auf Wiederaufnahme russischer Gasverkäufe nach Europa
Von Yaroslav Trofimov, Drew Hinshaw und Joe Parkinson
DOW JONES--Die USA unterstützen eine rasche Wiederaufnahme des Verkaufs von russischem Erdgas nach Europa über Pipelines, die durch die Ukraine verlaufen. Ziel sei ein Energie-Waffenstillstand noch vor dem kommenden Winter, berichten Regierungsvertreter der USA, Europas und der Ukraine.
Die Idee, die von den US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff auf Reisen nach Moskau und Kiew erstmals im September angesprochen wurden, würde den Verkauf von russischem Gas über einen US-Vermittler beinhalten, um so europäische Sanktionen zu umgehen. Laut Gesprächsteilnehmern könnte dies eine lukrative Gelegenheit für amerikanische Investoren schaffen.
Nach geltendem EU-Recht müssen alle Käufe von russischem Erdgas bis Ende 2027 eingestellt werden. Die Führer der grössten europäischen Nationen haben erklärt, dass sie kein Interesse daran haben, ihre Abhängigkeit von Energieimporten aus einem Land wiederherzustellen, das sie als ihre grösste strategische Bedrohung ansehen.
Der Plan wurde im Oktober auf Eis gelegt, nachdem die Ukraine auf Druck von Präsident Trump einseitig aufgehört hatte, russische Raffinerien anzugreifen. Kiew pausierte die Angriffe auf russische Raffinerien für fast zwei Wochen, während Russland weiterhin die ukrainische Energieinfrastruktur bombardierte und Moskau begann, Diesel in die USA zu liefern. Die USA verlagerten ihren Fokus auf die Möglichkeit eines umfassenderen Friedensabkommens.
Kiew nahm jedoch am Freitag seine Luftangriffe wieder auf und startete in den vergangenen drei Tagen drei Angriffe auf drei grosse russische Raffinerien. Dies verleiht der Suche nach einem umfassenderen Energie-Waffenstillstand neue Dringlichkeit, bevor die für Mitte November in Abu Dhabi geplanten Dreier-Friedensverhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine stattfinden. Russland hat bisher amerikanische Versuche, ein solches Abkommen zu schliessen, zurückgewiesen.
Aus Sicht der US-Unterhändler würde eine Rückkehr Russlands auf den europäischen Erdgasmarkt einen starken Anreiz für Präsident Wladimir Putin schaffen, zuzustimmen. Die Nutzung des Pipeline-Netzes aus Sowjetzeiten, das von den Urengoi-Gasfeldern in Sibirien über die Ukraine nach Europa führt, würde Kiew zudem dringend benötigte Einnahmen aus Transitgebühren verschaffen.
Vertreter des Weissen Hauses schlugen vor, dass Russland die Erlöse aus diesen Gasverkäufen an Europa auf ein Treuhandkonto in einer Drittland-Jurisdiktion einzahlt, damit der Kreml das Geld nicht zur Finanzierung seines Krieges verwenden kann, sagte ein ranghoher US-Beamter. Sie haben versucht, die Idee europäischen Führern als Möglichkeit zu verkaufen, die Energiepreise vor einem Winter zu senken, in dem Europas Gasreserven den niedrigsten saisonalen Stand seit mehreren Jahren erreicht haben.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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