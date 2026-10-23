Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen

Von Marcus Walker, Ievgeniia Sivorka und Alistair MacDonald

DOW JONES--Das vom ukrainischen Militär genutzte Starlink-System litt am frühen Freitagmorgen unter Geschwindigkeitsbeschränkungen, obwohl Präsident Donald Trump erklärt hatte, SpaceX-Chef Elon Musk habe den Dienst wiederhergestellt. Ukrainische Drohneneinheiten und Regierungsvertreter gaben an, dass die Verbindungen zu "Starshield" - einem militärtauglichen Dienst, der die Infrastruktur von Starlink nutzt - in weiten Teilen des Landes weiterhin ausfielen, sobald die Drohnen schneller als 161 Kilometer pro Stunde flogen, was etwa 100 Meilen pro Stunde entspricht.

Einige Einheiten hatten am Donnerstag erfolgreich Drohnen bei einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde getestet, was die Hoffnung weckte, dass der normale Betrieb nach über einer Woche schwerwiegender Störungen wieder aufgenommen würde. Amerikanische und ukrainische Vertreter erklärten, das System scheine wieder normaler zu funktionieren.

Doch am späten Donnerstag und in der Nacht meldete der Grossteil des ukrainischen Militärs weiterhin Verbindungsausfälle bei höheren Geschwindigkeiten, wie Militär- und Regierungsvertreter angaben. "Wir sehen dieselbe Begrenzung", schrieb Dmytro Lytvyn, Sprecher von Präsident Wolodymyr Selenskyj, am späten Donnerstag auf X. "Was den aktuellen Stand angeht, hat sich also nichts geändert."

Es konnte nicht festgestellt werden, warum die Geschwindigkeiten der Drohnen weiterhin begrenzt waren. SpaceX reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Nachdem am späten Donnerstag umfangreichere Tests erfolglos geblieben waren, waren die Drohnenpiloten nach Angaben eines weiteren ukrainischen Beamten weiterhin gezwungen, langsam zu fliegen, um Navigationsprobleme zu vermeiden, sobald sie sich der Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde näherten.

"Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Aufhebung der Beschränkungen für Starlink festgestellt", erklärte Serhii Beskrestnov, ein Berater für Verteidigungstechnologie von Selenskyj, am Freitag auf Telegram. "Es gibt vereinzelte Fälle, in denen Starlink möglicherweise etwas schneller arbeitet, als es die Beschränkungen zulassen, aber dies ist wahrscheinlich eher auf den SpaceX-Algorithmus oder bestimmte Nutzungsbedingungen zurückzuführen als auf eine Aufhebung der Beschränkungen", sagte er.

Musks Schritt hat in Europa erneut Bedenken hinsichtlich der Risiken geweckt, die mit der Abhängigkeit von Starlink und den USA bei den Satellitenkapazitäten für Verteidigungszwecke verbunden sind. Ein Sprecher der Europäischen Union erklärte Anfang dieser Woche, die Erfahrungen der Ukraine zeigten, wie dringend es sei, dass der Kontinent mehr für den Aufbau eigener Weltraumkapazitäten tue.

"Die Realität in Kiew ist wirklich grauenhaft", sagte Sebastian Schaefer, ein deutscher Abgeordneter und Verteidigungsexperte der oppositionellen Grünen. "Wir sehen, dass es keine gute Idee ist, unsere Sicherheit in die Hände von Milliardären zu legen", sagte er.

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October 23, 2026 06:52 ET (10:52 GMT)