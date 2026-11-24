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24.11.2026 15:52:44
Analyse: Kaufen-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von DZ BANK
DZ BANK-Analyst Dr. Philipp Hässler hat sich intensiv mit dem Deutsche Bank-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Das Marktumfeld für Banken sollte positiv bleiben, schrieb Philipp Hässler in einer Studie am Dienstag. Steigende Zinsen und ein etwas höheres Wirtschaftswachstum in Europa bedeuteten Rückenwind für die Banken. Er sieht die Deutsche Bank ideal positioniert, um von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland und höheren Anleiheemissionsvolumina zu profitieren.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:36 Uhr um 1.2 Prozent auf 30.16 EUR nach. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2’008’375 Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 5.6 Prozent nach unten.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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