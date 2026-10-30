Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9257 0.6%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’875 -3.7%  Bitcoin 63’291 -1.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Tail Risk Absicherung: Strategien zum Schutz vor extremen Marktbewegungen
Diese Änderungen treten am 1. November in der Schweiz in Kraft
Quantencomputer als Bitcoin-Risiko: Was Coinbase jetzt plant und was Anleger wissen sollten
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Suche...

Aureus Greenway Holdings Aktie 136244591 / US05156D1028

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2026 15:37:39

KONJUNKTUR IM BLICK/Euroraum-Inflation sinkt - US-Midterms im Blick

Aureus Greenway Holdings
1.69 USD -7.14%
Kaufen Verkaufen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Weder Federal Reserve noch Europäische Zentralbank (EZB) haben bei ihren jüngsten geldpolitischen Sitzungen ihre Zinsen angehoben, dabei aber durchblicken lassen, dass es künftig zu Zinsanhebungen kommen dürfte. Volkswirte bezweifeln allerdings, dass die Zentralbanken dabei so entschlossen vorgehen werden, wie das an den Geldmärkten eingepreist ist. Sie schauen auf die nächsten Inflationsdaten, von denen es - im Falle der EZB - bis zur nächsten Ratssitzung im Dezember noch zwei geben wird. Und die erste dieser beiden steht am Mittwoch an. Weitere wichtige Termine der Woche: US-Arbeitsmarktbericht (Freitag) und Zinsentscheidung der Bank of England (Donnerstag).

Aber zunächst blickt die Welt auf die USA, wo sich die Republikaner auf eine krachende Niederlage bei den Zwischenwahlen (Midterms) zum Kongress gefasst machen dürfen.

US-Zwischenwahlen ändern Mehrheiten - nicht die Aussenpolitik

Die Wahlen dürftem die Mehrheitsverhältnisse im Kongress verändern, wobei fraglich ist, ob das deutliche Veränderungen in der Zoll- oder Aussenpolitik der USA nach sich ziehen wird. Das Repräsentantenhaus, wo die Republikaner derzeit eine knappe Mehrheit haben, wird komplett neu gewählt. Politische Analysten erwarten, dass die Demokraten auf jeden Fall hier die Mehrheit der Sitze erringen werden.

Im Senat, wo die Republikaner ebenfalls über eine knappe Mehrheit verfügen, sind nur 35 Prozent der Sitze neu zu besetzen, und hier könnte das Rennen knapper ausgehen. Aber selbst für den Fall eines "Sweep", also einer Übernahme beider Häuser durch die Demokraten, würde Präsident Donald Trump den Krieg gegen den Iran weiterführen können: Ein Entzug von Haushaltsmitteln für Kriegszwecke würde unweigerlich ein Veto Trumps nach sich ziehen, welches wiederum nur mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern überstimmt werden könnte.

Die Wahlen finden am Dienstag statt, und an der US-Küste schliessen die ersten Wahllokale um 24:00 Uhr MEZ. Erste Trends sollten sich also in den frühen Morgenstunden des Mittwochs abzeichnen.

Euroraum-Inflation steigt im Oktober

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im Oktober etwas zugenommen haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen sind und um 3,9 (September: 3,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Für die Kernverbraucherpreise werden Raten von 0,3 und 2,5 (2,5) Prozent prognostiziert. Die Zahlen werden am Mittwoch (11.00 Uhr) veröffentlicht. In Deutschland ist der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 2,8 (3,3) Prozent gestiegen, in Frankreich um 3,8 (3,4) Prozent, in Italien um 5,6 (4,2) Prozent und in Spanien um 4,9 (5,0) Prozent.

Deutscher Auftragseingang im steigt im September

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat im August einen kräftigen Satz nach unten gemacht: minus 10,6 Prozent. Gemildert wurden diese Schock einerseits durch die insgesamt gut gefüllten Auftragsbücher der Unternehmen und andererseits dadurch, dass die Ursache die unterdurchschnittliche Zahl von Grossaufträgen war. Entscheidender für die Produktion und damit das Wirtschaftswachstum sind zumindest kurzfristig die Bestellungen ohne solche Grossaufträge. Allerdings sinken die bereits seit April - wenn auch nicht so deutlich.

Für September wird nun ein Anstieg um 4,3 Prozent prognostiziert. Die zeitgleich zur Veröffentlichung (Donnerstag, 8.00 Uhr) anstehenden Zahlen zum Umsatz im verarbeitenden Gewerbe werden einen Vorgeschmack auf die am Freitag zu erwartenden Produktionszahlen geben.

Deutsche Produktion sinkt im September leicht

Mit der Veröffentlichung einer ersten Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal - plus 0,2 Prozent Quartalsrate - hat das Statistische Bundesamt die "gesamtwirtschaftliche Katze" schon aus dem Sack gelassen. Gleichwohl werden Analysten genau schauen, wie sich die Produktion im letzten Monat des dritten Quartals entwickelt hat, nachdem zuletzt ein überproportionaler Wachstumsbeitrag aus der Bauwirtschaft gekommen war. Für September wird ein Minus von 0,2 Prozent erwartet. Die Daten kommen am Freitag (8.00 Uhr).

Bank of England steht vor Zinserhöhung

Die Bank of England (BoE) steuert bei ihrer Sitzung am Donnerstag auf eine weitere Straffung zu. Am Markt wird mit einer Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent gerechnet (Mitteilung 13.00 Uhr). Im Geldpolitischen Rat (MPC) zeichnet sich eine Mehrheit von 7 zu 2 Stimmen für den Schritt ab. Getrieben wird der Zinsschritt durch unerwartet hohe Inflationsdaten sowie deutlich gestiegene Öl- und Gaspreise. Zudem signalisieren robuste Einkaufsmanagerindizes eine anhaltende Widerstandskraft der britischen Wirtschaft gegenüber den hohen Kreditkosten. Parallel zum Zinsentscheid dürfte die Notenbank ihre Prognosen für Inflation und Wirtschaftswachstum nach oben korrigieren. Analysten rechnen mit einer Zinspause im Dezember, bevor im Februar 2027 ein abschliessender Zinsschritt auf das Zyklushoch von 4,25 Prozent folgen könnte.

Zaghafte Belebung am US-Arbeitsmarkt

Nach dem schwachen Vormonat dürfte sich der US-Arbeitsmarkt zwar etwas gefangen haben, doch von spürbarem Schwung fehlt wahrscheinlich weiterhin jede Spur. Belastet durch hohe Zinsen und globale Unsicherheiten verzichten viele Firmen auf Kündigungswellen, meiden jedoch grössere Neueinstellungen. Für Oktober rechnen Ökonomen mit einem Zuwachs von 55.000 (Vormonat: 29.000) Stellen. Die Arbeitslosenquote dürfte unverändert bei 4,2 Prozent verharren. Bei den Stundenlöhnen, die als Gradmesser für den Inflationsdruck gelten, wird mit Zuwächsen von 0,1 (0,3) Prozent gegenüber dem Vormonat und 3,0 (3,0) Prozent im Jahresvergleich gerechnet.

Für die Fed gewinnt das Inflationsrisiko indessen klar die Oberhand: Selbst wenn der Lohndruck nachlässt, treiben die durch den Iran-Krieg explodierten Energiepreise die Teuerung weiter an. Da der Arbeitsmarkt stabil genug dasteht und keine Anzeichen eines Absturzes zeigt, mehren sich die Zeichen für eine erneute Zinserhöhung im Dezember. Die Daten werden am Freitag (14.30 Uhr) veröffentlicht.

(Mitarbeit: Andreas Plecko)

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 10:37 ET (14:37 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS Blick in den Werkzeugkasten: Wie Börsenprofis künstliche Intelligenz einsetzen
30.10.26 SMI setzt neue Bestmarke
30.10.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
30.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen
Aktien New York: Leichte Verluste - Ölpreise und Stimmungsdaten belasten
Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit
Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.