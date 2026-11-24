Grund dafür ist laut Händlern ein Bericht über geplante neue US-Strafzölle gegen China und Dutzende andere Länder.

Kühne+Nagel verlieren um 15.45 Uhr 3,4 Prozent auf 218,10 Franken. Auch die Titel des Branchennachbars DHL geben um 2,3 Prozent nach. Der Gesamtmarkt (SPI) tendiert hingegen 0,2 Prozent im Plus.

Händler verweisen auf einen Bericht des "Wall Street Journal". Demnach bereiten die USA die Erhöhung von Strafzöllen auf Importe aus China, der Europäischen Union und weiteren Ländern vor. Die Bekanntgabe könnte noch diese Woche erfolgen.

Hintergrund der Massnahme sind nach Darstellung der US-Regierung staatliche Subventionen in den betroffenen Ländern. Diese hätten zu Überkapazitäten geführt, wodurch lokale Unternehmen den Weltmarkt mit billigen Waren fluteten und US-Produzenten benachteiligt würden. Marktbeobachter zufolge dürften die neuen Zölle die Importe aus diesen Regionen spürbar beeinträchtigen.

Ein anderer Experte verweist zudem auf die schwächer als erwartet ausgefallenen ADP-Daten zum US-Arbeitsmarkt. Diese könnten ein Anzeichen für einen rückläufigen Konsum in den USA sein. Eine solche Konsumabschwächung habe sich bereits in den letzten Quartalszahlen von UPS und FedEx gezeigt.

ls/mk

Zürich (awp)