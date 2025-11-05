AMD Aktie 903491 / US0079031078
05.11.2025 22:03:00
AMD-Aktie letztlich fester: NVIDIA-Konkurrent meldet weniger Gewinn als erwartet - Umsatz zieht an
Chiphersteller und NVIDIA-Konkurrent AMD hat am Dienstag nachbörslich seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt.
AMD mit einem Gewinnplus. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,470 US-Dollar auf 0,75 US-Dollar und lag damit jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 1,17 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.
Auch beim Umsatz zeigte sich eine positive Entwicklung: Nach 6,82 Milliarden US-Dollar im Vorjahr erzielte AMD diesmal 9,2 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von 8,76 Milliarden US-Dollar.
Die AMD-Aktie schloss an der NASDAQ mit einem Kursplus von 2,51 Prozent auf 256,33 US-Dollar, nachdem sie zunächst im Minus notiert hatte.
Redaktion finanzen.ch
