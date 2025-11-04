|Lithium-Ressource
|
04.11.2025 10:34:06
ABB-Aktie gibt nach: Auftrag für Elektrifizierung des Thacker Pass Lithiumprojekts
ABB ist von Lithium Americas als Elektrifizierungspartner für das Thacker-Pass-Projekt im US-Bundesstaat Nevada ausgewählt worden.
Dabei handle es sich um die grösste bekannte Lithium-Ressource und -Reserve in Nordamerika. ABB liefere Elektrifizierungstechnologien wie Schaltanlagen, Motorsteuerzentren, Frequenzumrichter, Stromverteilungssysteme und ein standortweites Energiemanagementsystem.Zeitweise fällt die ABB-Aktie an der SIX um 2,57 Prozent auf 57,87 Franken.
ra/ls
Zürich (awp)
