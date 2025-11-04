Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lithium-Ressource 04.11.2025 10:34:06

ABB-Aktie gibt nach: Auftrag für Elektrifizierung des Thacker Pass Lithiumprojekts

ABB-Aktie gibt nach: Auftrag für Elektrifizierung des Thacker Pass Lithiumprojekts

ABB ist von Lithium Americas als Elektrifizierungspartner für das Thacker-Pass-Projekt im US-Bundesstaat Nevada ausgewählt worden.

Ein Auftragsvolumen nennt ABB in dem am Dienstag verschickten Communiqué nicht.

Dabei handle es sich um die grösste bekannte Lithium-Ressource und -Reserve in Nordamerika. ABB liefere Elektrifizierungstechnologien wie Schaltanlagen, Motorsteuerzentren, Frequenzumrichter, Stromverteilungssysteme und ein standortweites Energiemanagementsystem.

Zeitweise fällt die ABB-Aktie an der SIX um 2,57 Prozent auf 57,87 Franken.

ra/ls

Zürich (awp)

ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
