Amazon Aktie News: Amazon am Abend auf Höhenflug

Die Amazon-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,4 Prozent auf 246,03 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'934 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie legte bis auf 250,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 250,03 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 31'898'093 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 250,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,78 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Amazon liess sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167.70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147.98 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,76 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Ausblick: Amazon präsentiert Quartalsergebnisse

OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten

Analyst sieht Amazon-Aktie als klaren Kauf vor den Quartalszahlen