Optimismus in New York: NASDAQ Composite beendet die Freitagssitzung im Plus

Zum Handelsschluss sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.61 Prozent auf 23’724.96 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1.53 Prozent auf 23’941.78 Punkte an der Kurstafel, nach 23’581.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’628.82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’946.23 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.797 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’660.01 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 21’122.45 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 18’095.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 23.05 Prozent aufwärts. Bei 24’019.99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methanex (+ 16.06 Prozent auf 39.32 USD), OSI Systems (+ 14.21 Prozent auf 278.46 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 9.96 Prozent auf 59.13 USD), Amazon (+ 9.58 Prozent auf 244.22 USD) und AXT (+ 8.61 Prozent auf 7.95 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Harvard Bioscience (-18.00 Prozent auf 0.52 USD), DexCom (-14.63 Prozent auf 58.22 USD), Dorel Industries (-13.64 Prozent auf 1.14 USD), InterDigital (-8.68 Prozent auf 361.96 USD) und Monolithic Power Systems (-7.59 Prozent auf 1’005.00 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 45’841’843 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.264 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Donegal Group B-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.06 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Donegal Group B-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.57 Prozent an der Spitze im Index.

