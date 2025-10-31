Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.48 Prozent höher bei 25’858.13 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1.25 Prozent höher bei 26’055.97 Punkten, nach 25’734.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’761.28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’063.49 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.608 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 24’679.99 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’218.12 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19’890.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 23.28 Prozent nach oben. Bei 26’182.10 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Amazon (+ 9.58 Prozent auf 244.22 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.87 Prozent auf 269.51 USD), Marvell Technology (+ 5.84 Prozent auf 93.74 USD), Atlassian (+ 5.45 Prozent auf 169.42 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3.84 Prozent auf 22.45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil DexCom (-14.63 Prozent auf 58.22 USD), eBay (-2.89 Prozent auf 81.31 USD), Starbucks (-2.74 Prozent auf 80.87 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2.72 Prozent auf 648.35 USD) und Linde (-2.70 Prozent auf 418.30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45’841’843 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.264 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.32 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch