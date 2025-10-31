Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'235 -0.6%  SPI 16'982 -0.5%  Dow 47'563 0.1%  DAX 23'958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5'662 -0.7%  Gold 4'002 -0.9%  Bitcoin 88'312 1.8%  Dollar 0.8053 0.5%  Öl 65.1 0.5% 
S&P 500-Marktbericht 31.10.2025 22:33:46

Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Der S&P 500 ging im Plus aus dem Handelstag.

NVIDIA
163.91 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.26 Prozent auf 6’840.20 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 55.566 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.781 Prozent auf 6’875.63 Punkte an der Kurstafel, nach 6’822.34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’879.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’814.26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.077 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’688.46 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6’339.39 Punkten berechnet. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Stand von 5’705.45 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16.56 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Illumina (+ 24.78 Prozent auf 123.54 USD), DXC Technology (+ 9.74 Prozent auf 14.20 USD), Amazon (+ 9.58 Prozent auf 244.22 USD), Western Digital (+ 8.75 Prozent auf 150.21 USD) und Church Dwight (+ 7.20 Prozent auf 87.69 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen DexCom (-14.63 Prozent auf 58.22 USD), Monolithic Power Systems (-7.59 Prozent auf 1’005.00 USD), Advance Auto Parts (-7.04 Prozent auf 47.13 USD), Motorola Solutions (-5.85 Prozent auf 406.71 USD) und Erie Indemnity (-5.49 Prozent auf 292.64 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 45’841’843 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.264 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

S&P 500 6'840.20 0.26%

