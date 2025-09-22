Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Amazon Aktie 645156 / US0231351067

22.09.2025 20:27:13

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Abend ins Minus

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Abend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 228,27 USD.

Amazon
182.68 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

Die Amazon-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 228,27 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 24'754 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 227,91 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'924'339 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 6,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 167.70 Mrd. USD gegenüber 147.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Charlie Munger: Mit diesen vier Investments schrieb er Investmentgeschichte

Amazon-Aktie höher: Amazon fährt Investitionen in Deutschland hoch

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen


Bildquelle: BobNoah / Shutterstock.com

11.09.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 Amazon Buy UBS AG
