20.10.2025 13:48:48

Amazon Buy

Amazon
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Stimmung gegenüber der Aktie sei innerhalb der Internet- und Hyperscaler-Branche am schlechtesten, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die seit Jahresbeginn schwache Kursentwicklung im Vergleich zu Microsoft, Meta und Alphabet sei auf die fehlende Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sowie bei der Cloud-Sparte AWS und im Einzelhandelsbereich sowie die Stagnation bei der Verwendung des Überschusskapitals zurückzuführen. Alle diese Probleme könne Amazon aber schon kurzfristig angehen, und die Bewertung sei attraktiv./gl/ajx;

/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

