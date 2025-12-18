Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Abend fester

Um 20:26 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 226,84 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 25'033 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 229,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 225,73 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5'221'100 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 258,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Mit einem Zuwachs von 14,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 28,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 30.10.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,43 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158.88 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 180.17 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

