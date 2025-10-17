Amazon Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Amazon

Die Amazon-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 213,35 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 24'843 Punkten realisiert. Bei 211,05 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 214,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6'755'389 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 13,67 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 24,27 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 167.70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147.98 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 6,68 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Investment-Ikone Peter Lynch gibt zeitlose Tipps für Anleger

Amazon-Aktie im Fokus: Joboffensive und Protest-Kündigung

NVIDIA-Aktie & Co. im Blick: Morgan Stanley sieht Rally an Wall Street noch nicht am Ende