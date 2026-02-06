Amazon Aktie News: Amazon am Freitagabend im Tiefenrausch

Um 20:26 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 7,1 Prozent auf 206,78 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 25'010 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 200,31 USD. Bei 202,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 30'513'164 Stück.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 258,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 20,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 161,56 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 21,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.10.2025 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 1,95 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 180.17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2026 wird am 23.04.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 7,92 USD je Aktie aus.

