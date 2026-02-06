Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9167 0.0%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’776 -3.8%  Bitcoin 50’033 -12.1%  Dollar 0.7782 0.0%  Öl 67.3 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Logitech2575132Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allreal-Aktie: Immobilienunternehmen kauft Büroliegenschaft für 140 Millionen Franken in Genf
Enel-Aktie: Umsatz gestiegen und mehr verdient
Reddit-Aktie höher: Gewinnsprung und deutliches Umsatzwachstum
Amazon wächst weiter - hohe Investitionspläne belasten Aktie deutlich
Strategy-Aktie mit Verlusten: Trotz Umsatzplus tief in den roten Zahlen
Suche...
Plus500 Depot

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen im Blick 06.02.2026 06:46:00

Amazon wächst weiter - hohe Investitionspläne belasten Aktie deutlich

Amazon wächst weiter - hohe Investitionspläne belasten Aktie deutlich

Der Internetkonzern Amazon hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im jüngsten Quartal und dem Gesamtjahr berichtet.

Amazon
173.79 CHF -5.76%
Kaufen Verkaufen
Amazon übertrifft seine Tech-Rivalen bei den Investitionen: Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken.

Amazon-Chef Andy Jassy betonte zugleich, der Konzern rechne auf lange Sicht mit einer profitablen Geldanlage. Amazon ist stark im Geschäft mit Rechenleistung und Speicher aus der Computer-Cloud - und profitiert damit auch vom Boom bei Künstlicher Intelligenz. Der Umsatz der Cloud-Sparte AWS wuchs im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 35,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten.

Auch andere Tech-Konzerne investieren massiv in den Ausbau ihrer KI-Kapazitäten. So kündigte der Alphabet-Mutterkonzern Alphabet erst am Vortag für das laufende Jahr Kapitalinvestitionen zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar an. Der Facebook-Konzern Meta Platforms plant 115 bis 135 Milliarden Dollar ein. Zugleich ist nach wie vor offen, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Technologie und die Infrastruktur dafür überhaupt zurückverdient werden können.

Finanziert wird die Ausgaben-Offensive von Amazon sowohl durch die Cloud-Sparte als auch das gut laufende Handelsgeschäft. Im vergangenen Quartal wuchs der Konzernumsatz um 14 Prozent auf 213,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 21,2 Milliarden Dollar nach schwarzen Zahlen von 20 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Die Amazon-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Abschlag von 8,62 Prozent auf 203,50 US-Dollar. Damit wird das Unternehmen insbesondere für die hohen geplanten Investitionen abgestraft.

Redaktion finanzen.net und AWP

Weitere Links:

Amazon-Aktie etwas leichter: 16`000 Stellen sollen gestrichen werden
Amazon-Aktie höher: Chef warnt vor hohen Zöllen
Amazon-Aktie leichter: Mögliche Pläne für 50-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com