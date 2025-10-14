Google Aktie 1916494 / US38259P5089
|Netz wird ausgebaut
|
14.10.2025 17:16:00
Alphabet-Aktie etwas höher: Google will KI-Rechenzentrum in Indien errichten
Google will sein weltweites Netz von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) ausbauen.
Das Projekt in der Küstenstadt Visakhapatnam im Bundesstaat Andhra Pradesh soll eine komplette Infrastruktur mit Gigawatt-Leistung für die Erstellung und Bereitstellung von KI-Anwendungen und -Lösungen aufbauen. Sie umfasst auch Quellen für erneuerbare Energie sowie ein Glasfasernetz. Es werde die grösste Investition in ein KI-Hub ausserhalb der USA sein, wurde der Chef von Google Cloud, Thomas Kurian, von der indischen Wirtschaftszeitung "Mint" zitiert.
Wachstumsmarkt Indien
Indien mit seinen mehr als einer Milliarde potenzieller Internet-Nutzer gilt als wichtiger Markt für Cloud- und KI-Dienste. Die neue Anlage mit ihrem Datenzentrum-Campus könne helfen, die Nachfrage nach digitalen Diensten in Indien und weltweit zu bedienen, teilte Google mit. Das Projekt werde zusammen mit den lokalen Partnern AdaniConneX und Airtel entwickelt, um die gleiche Infrastruktur zu schaffen, die Google-Produkte wie Search, Workspace und YouTube ermöglichten.
Die Alphabet-Aktie steigt an der NASDAQ um 0,64 Prozent auf 246,25 US-Dollar.
NEU-DELHI (awp international)
