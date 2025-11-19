Börse New York: Börsianer lassen S&P 500 am Nachmittag steigen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.28 Prozent fester bei 6’635.61 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 53.297 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’623.37 Zählern und damit 0.091 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’617.32 Punkte).

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’689.75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’603.50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 1.16 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 6’664.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’411.37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’916.98 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13.07 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’920.34 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lowes Companies (+ 5.87 Prozent auf 232.46 USD), Generac (+ 3.53 Prozent auf 147.49 USD), IDEXX Laboratories (+ 3.29 Prozent auf 692.23 USD), KLA-Tencor (+ 3.15 Prozent auf 1’158.50 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 3.04 Prozent auf 292.92 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Eversource Energy (-10.68 Prozent auf 66.58 USD), Archer Daniels Midland (-6.01 Prozent auf 57.36 USD), Iron Mountain (-4.91 Prozent auf 84.90 USD), Coinbase (-4.67 Prozent auf 249.57 USD) und Perrigo Company (-4.56 Prozent auf 12.78 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 29’077’363 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.915 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

