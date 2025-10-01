NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 230 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill wertete am Donnerstag Anfragen an verschiedene Dienste der Künstlichen Intelligenz aus, darunter auch Google Gemini. ChatGPT sei im Vergleich zwar der Gewinner, doch im Detail sei die Streuung groß. Er glaubt daher nicht, dass ein einziger Anbieter dominieren wird. In dem Google-Tool sieht er einen "führenden KI-Assistenten für Verbraucher", wenn die Integration in die Suchmaschine nahtlos gelingt./tih/ag;