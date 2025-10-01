Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alphabet A (ex Google) Buy

Alphabet A
191.53 CHF 0.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 230 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill wertete am Donnerstag Anfragen an verschiedene Dienste der Künstlichen Intelligenz aus, darunter auch Google Gemini. ChatGPT sei im Vergleich zwar der Gewinner, doch im Detail sei die Streuung groß. Er glaubt daher nicht, dass ein einziger Anbieter dominieren wird. In dem Google-Tool sieht er einen "führenden KI-Assistenten für Verbraucher", wenn die Integration in die Suchmaschine nahtlos gelingt./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:50 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 285.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 244.90 		Abst. Kursziel*:
16.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 244.85 		Abst. Kursziel aktuell:
16.40%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

