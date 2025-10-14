Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
191.72
CHF
-1.98
CHF
-1.02 %
12:48:14
BRXC
14.10.2025 12:40:25

Alphabet A (ex Google) Overweight

Alphabet A
191.72 CHF -1.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Doug Anmuth befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer neuen Funktion bei der Suchmaschine Google, mit der Nutzer Werbung ausblenden können. Auf den ersten Blick könnte dies die Fähigkeit von Google verringern, mit den Anzeigen Einnahmen zu generieren, schrieb er. Diese Änderungen seien jedoch nach positiven Signalen aus Tests eingeführt worden und könnten sogar die Monetarisierung in wesentlichen Punkten erhöhen. So könnte sich die Nutzererfahrung verbessern, und das Engagement der Nutzer werde womöglich gesteigert./la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 04:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

