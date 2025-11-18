Aktienempfehlung: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Zurich Insurance-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Versicherer mit der Barmittelentwicklung und dem Wachstum zwei seiner drei wichtigsten Stärken vorgestellt, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Die dritte Stärke - die Solvabilität - hätten die Schweizer schon mit den vergangene Woche veröffentlichten Neunmonatszahlen präsentiert.

Aktienauswertung: Die Zurich Insurance-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 13:18 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1.6 Prozent auf 559.20 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 14.81 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 100’152 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 9.3 Prozent nach oben. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.02.2026.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

