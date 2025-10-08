Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’646 1.0%  SPI 17’412 0.9%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’543 0.7%  Euro 0.9304 0.0%  EStoxx50 5’631 0.3%  Gold 4’035 1.3%  Bitcoin 98’368 1.4%  Dollar 0.7998 0.2%  Öl 66.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BofA erhöht Kursziel: KI-Optimismus für die Palantir-Aktie
Investment-Tipp BASF-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT erholen sich von Vortagesverlusten
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Givaudan-Aktie
Suche...

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Branchenweite Erholung 08.10.2025 12:50:00

Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT erholen sich von Vortagesverlusten

Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT erholen sich von Vortagesverlusten

Die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zeigen wieder Stärke. Von ihren jüngsten Rekordständen haben sich die Rüstungstitel zuletzt allerdings entfernt.

RENK
77.57 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen
• RENK, Rheinmetall und HENSOLDT erholen sich von Vortagesverlusten
• Diskussionen um Drohnenabwehr weiter im Blick
• Rekordhöhen etwas in die Ferne gerückt

Kurserholung nach Vortageseinbruch

Nachdem es am Vortag auf breiter Front nach unten gegangen war, können sich die Papiere deutscher Rüstungskonzerne zur Wochenmitte wieder erholen. So verteuern sich Rheinmetall-Aktien zeitweise um 2,49 Prozent auf 1'931,50 Euro, nachdem am Dienstag zum Schluss noch ein Abschlag von 3,75 Prozent auf 1'889,00 Euro an der Kurstafel gestanden hatte. Das jüngst erklommene Allzeithoch bei 2'008,00 Euro bleibt damit aber zunächst weiter ausser Reichweite. Auch RENK notiert mit einem Zuwachs von zwischenzeitlich 1,47 Prozent auf 83,71 Euro dennoch klar entfernt von seiner Bestmarke bei 90,34 Euro. Den Vortag hatte das Papier 3,48 Prozent schwächer bei 85,36 Euro beendet. Für HENSOLDT geht es unterdessen am Mittwoch nach einem Minus von 2,11 Prozent auf 111,40 Euro am Vortag wieder um 2,46 Prozent hoch auf 112,30 Euro. Doch auch hier bleibt das jüngste Rekordhoch bei 117,20 Euro in einiger Entfernung.

Drohnenabwehr weiter im Blick

Die jüngsten Diskussionen rund um Drohnenabwehrtechnologien treiben Anleger nach wie vor um. Diskussionen über die Gefahren durch unbemannte Luftfahrzeuge haben die Aufmerksamkeit auf Unternehmen wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gelenkt, die in diesem Bereich Lösungen anbieten. Anleger sehen hierin eine Möglichkeit, von langfristigen Trends im Verteidigungssektor zu profitieren.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz kurzfristiger Schwankungen bleiben die Rüstungsaktien attraktiv. Experten heben hervor, dass die Unternehmen ihre Marktposition festigen und technologische Führerschaft ausbauen. Die Verbindung von stabilen Aufträgen und neuen Wachstumsfeldern wie Drohnenabwehr bietet eine solide Basis für langfristiges Wachstum und Kursstabilität.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

HENSOLDT-Aktie steigt nach Standorterweiterung - auch RENK und Rheinmetall mit Kursgewinnen

Bildquelle: HENSOLDT

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.09.25 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Gold knackt die 4.000 USD-Marke
09:15 SMI-Gewinnserie gerissen
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse treten auf der Stelle
07.10.25 Logo WHS Ichimoku Kinko Hyo – Wolkencharts verstehen - Kostenloses Webinar morgen um 10:30 Uhr
07.10.25 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
07.10.25 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
07.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’163.71 18.26 B02SIU
Short 13’391.25 13.70 B6CSKU
Short 13’931.32 8.63 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’646.24 08.10.2025 12:56:06
Long 12’076.83 19.12 SZPBKU
Long 11’817.65 13.72 S69BTU
Long 11’308.92 8.89 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

RENK 77.57 0.34% RENK

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ABB-Aktie markiert neues Rekordhoch: SoftBank kauft Robotikgeschäft von ABB - kein Börsengang
Relief Therapeutics-Aktie mit Plus: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma
Goldman Sachs Group Inc.: Rheinmetall-Aktie erhält Buy
ARYZTA-Aktie im Ausverkauf: ARYZTA-CEO Schai überraschend gefeuert
Plug Power-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs: Andy Marsh gibt CEO-Posten ab
Gute Laune am Schweizer Aktienmarkt - SMI legt zu -- DAX mit leichtem Plus -- Asiens Börsen schliessen schwächer - Nikkei kommt nach Rekordfahrt zurück
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina
DroneShield-Aktie dennoch in Rot: Neue Einrichtung für elektronische Kriegsführung geplant
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT erholen sich von Vortagesverlusten

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}