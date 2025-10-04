Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Rheinmetall-Aktie angepasst

Was Rheinmetall-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Rheinmetall
396.00 EUR 0.51%
Die Rheinmetall-Aktie wurde im September 2025 von 10 Analysten analysiert.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Rheinmetall mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 2.154,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie, was einem Anstieg von 169,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 1.984,50 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG2.500,00 EUR25,9826.09.2025
DZ BANK--23.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.2.200,00 EUR10,8619.09.2025
DZ BANK--16.09.2025
Deutsche Bank AG1.950,00 EUR-1,7416.09.2025
JP Morgan Chase & Co.2.250,00 EUR13,3815.09.2025
Warburg Research1.740,00 EUR-12,3215.09.2025
Jefferies & Company Inc.2.250,00 EUR13,3815.09.2025
Jefferies & Company Inc.2.250,00 EUR13,3812.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.100,00 EUR5,8212.09.2025
Jefferies & Company Inc.--10.09.2025
Barclays Capital2.050,00 EUR3,3009.09.2025
Jefferies & Company Inc.2.250,00 EUR13,3808.09.2025

