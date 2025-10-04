Rheinmetall Aktie 4884668 / US76206K1079
04.10.2025 07:23:00
September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Rheinmetall-Aktie angepasst
Was Rheinmetall-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Rheinmetall
396.00 EUR 0.51%
Die Rheinmetall-Aktie wurde im September 2025 von 10 Analysten analysiert.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Rheinmetall mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 2.154,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie, was einem Anstieg von 169,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 1.984,50 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|2.500,00 EUR
|25,98
|26.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.09.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|2.200,00 EUR
|10,86
|19.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.09.2025
|Deutsche Bank AG
|1.950,00 EUR
|-1,74
|16.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|2.250,00 EUR
|13,38
|15.09.2025
|Warburg Research
|1.740,00 EUR
|-12,32
|15.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|13,38
|15.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|13,38
|12.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|5,82
|12.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|10.09.2025
|Barclays Capital
|2.050,00 EUR
|3,30
|09.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|13,38
|08.09.2025
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Postmodern Studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|
15.07.25
|Arbeiten bei Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: Wo gibt es die höchsten Gehälter? (finanzen.ch)
|
08.07.25
|Deutsche Rüstungsaktien Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zeigen weitere Erholung (finanzen.ch)
|
27.06.25
|Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT in Rot: Gewinnmitnahmen belasten Rüstungstitel (finanzen.ch)