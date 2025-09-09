Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyse im Fokus 09.09.2025 13:43:44

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Siemens-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Daniela Costa hat eine umfassende Analyse des Siemens-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Siemens
214.52 CHF -0.75%
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 232 auf 262 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montag ihre operativen Ergebnisschätzungen für den Bereich Industrieanlagen der Münchner an. Den Kapitalmarkttag am 8. Dezember sieht sie als Schlüssel für eine mögliche Hebung von Unternehmenswerten.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Siemens-Aktie musste um 13:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.7 Prozent auf 229.15 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 14.34 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 147’300 Stück. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 24.4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,ricochet64 / Shutterstock.com

