Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’109 0.9%  SPI 16’749 0.7%  Dow 46’333 0.0%  DAX 23’881 0.6%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’530 0.4%  Gold 3’844 0.3%  Bitcoin 90’118 -1.2%  Dollar 0.7959 -0.2%  Öl 67.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Bank of America traut der Satelliten-Aktie AST SpaceMobile kräftiges Wachstum zu
Lufthansa-Aktie verliert: Piloten zum Streik bereit
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Jungheinrich-Aktie
Suche...
200.- Saxo-Deal

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Im abgelaufenen Monat 30.09.2025 18:00:38

Airbus SE-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Airbus SE-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Airbus SE-Aktie im vergangenen Monat.

Airbus
183.70 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Airbus SE Experten haben ihre Einschätzung der Airbus SE-Aktie veröffentlicht.

9 Analysten empfehlen die Airbus SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 218,78 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Airbus SE auf 197,36 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG220,00 EUR11,4730.09.2025
Deutsche Bank AG209,00 EUR5,9026.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.230,00 EUR16,5419.09.2025
UBS AG220,00 EUR11,4716.09.2025
RBC Capital Markets220,00 EUR11,4715.09.2025
RBC Capital Markets200,00 EUR1,3405.09.2025
Jefferies & Company Inc.225,00 EUR14,0005.09.2025
UBS AG220,00 EUR11,4704.09.2025
Jefferies & Company Inc.225,00 EUR14,0001.09.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?