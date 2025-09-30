Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
30.09.2025 18:00:38
Airbus SE-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Airbus SE-Aktie im vergangenen Monat.
Airbus SE Experten haben ihre Einschätzung der Airbus SE-Aktie veröffentlicht.
9 Analysten empfehlen die Airbus SE-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 218,78 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Airbus SE auf 197,36 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|220,00 EUR
|11,47
|30.09.2025
|Deutsche Bank AG
|209,00 EUR
|5,90
|26.09.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|230,00 EUR
|16,54
|19.09.2025
|UBS AG
|220,00 EUR
|11,47
|16.09.2025
|RBC Capital Markets
|220,00 EUR
|11,47
|15.09.2025
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|1,34
|05.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|225,00 EUR
|14,00
|05.09.2025
|UBS AG
|220,00 EUR
|11,47
|04.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|225,00 EUR
|14,00
|01.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Airbus
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11:52
|Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
29.09.25