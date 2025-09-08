Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Millionenhöhe
|
08.09.2025 16:11:41
Airbus-Aktie im Plus: Aktienrückkauf für Belegschaft gestartet
Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat angekündigt, bis zu 4,14 Millionen eigene Aktien zurückzukaufen, die für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und aktienbasierte Vergütungspläne genutzt werden sollen.
Mit der ersten Tranche über bis zu 2,07 Millionen Aktien sei eine Investmentfirma beauftragt worden. Der Rückkauf soll am 8. September, dem Berichtstag, beginnen und bis spätestens 31. Oktober 2025 abgeschlossen werden.
Für die Airbus-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,5 Prozent aufwärts auf 186,54 Euro.
DJG/sha/flf
DOW JONES
