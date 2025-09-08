Airbus-Aktie im Plus: Aktienrückkauf für Belegschaft gestartet

Das Rückkaufprogramm soll bis zum 16. Januar 2026 auf dem offenen Markt durchgeführt werden, teilte der Konzern mit.

Mit der ersten Tranche über bis zu 2,07 Millionen Aktien sei eine Investmentfirma beauftragt worden. Der Rückkauf soll am 8. September, dem Berichtstag, beginnen und bis spätestens 31. Oktober 2025 abgeschlossen werden.

Für die Airbus-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,5 Prozent aufwärts auf 186,54 Euro.

DJG/sha/flf

DOW JONES