Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’148 1.0%  SPI 18’161 0.7%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’309 -2.1%  Euro 0.9154 -0.4%  EStoxx50 5’892 -0.7%  Gold 5’380 -0.7%  Bitcoin 64’540 -5.5%  Dollar 0.7646 -0.5%  Öl 70.9 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Rekordjahr 2026 erwartet: Xtrackers sieht neue Trends am ETF-Markt
Börsenfeiertage an der Zürcher Börse 2026: Dann hat die SIX handelsfrei
Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen
Kein IPO? Star-Investor stellt Mega-Börsengang von SpaceX infrage
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
eToro entdecken
Sensortechnik 30.01.2026 03:06:08

Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen

Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen

Durch eine neue strategische Partnerschaft rückt der Lidar-Spezialist Aeva Technologies in den Anlegerfokus. Warum auch Chipriese NVIDIA das Unternehmen in den Fokus genommen hat.

• Aeva liefert 4D-Lidar als Referenzsensor für die NVIDIA-DRIVE-Hyperion-Plattform
• Die Technologie soll automatisiertes Fahren auf Level 3 und Level 4 ermöglichen
• Serienfahrzeuge mit Aeva-Lidar sind ab 2028 geplant

Das US-amerikanische Unternehmen Aeva Technologies entwickelt Lidar-Sensoren für automatisiertes fahren. Lidar steht dabei für "Light Detection and Ranging" - beschreibt also eine Sensortechnologie, die mithilfe von Laserimpulsen die Umgebung eines Fahrzeugs in Echtzeit erfasst.

Das im kalifornischen Mountain View ansässige Unternehmen setzt auf eine eigene 4D-FMCW-Technologie, die Entfernungen und Objektgeschwindigkeiten gleichzeitig misst und für den Serieneinsatz ausgelegt ist.

Aeva erreicht den nächsten Meilenstein

Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, wurde Aevas 4D-FMCW-Lidar-Technologie als Referenzsensor für die autonome Fahrzeugplattform DRIVE Hyperion von NVIDIA ausgewählt. Die Partnerschaft bringt Aeva in eine zentrale Rolle innerhalb der Sensorarchitektur, auf die Automobilhersteller bei der Entwicklung automatisierter Fahrzeuge zurückgreifen.
Laut Aeva unterstreicht die Entscheidung die technologische Reife der eigenen Lösung. CEO Soroush Salehian erklärte, man fühle sich geehrt, dass Aeva-Lidar künftig als Lidar-Sensor für die Hyperion-Plattform eingesetzt werde. Dies zeige die wachsende Akzeptanz der Technologie bei Herstellern, die Fahrzeuge mit höherem Automatisierungsgrad auf den Markt bringen wollen.

4D-Lidar als technologische Besonderheit

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht Aevas sogenannte FMCW-4D-Lidar-Technologie. Aus der Mitteilung des Unternehmens geht hervor, dass die Sensoren nicht nur dreidimensionale Positionsdaten erfassen, sondern zusätzlich die Geschwindigkeit jedes einzelnen Messpunkts bestimmen. Dadurch soll das System Verkehrsteilnehmer stabiler erkennen und Bewegungen zuverlässiger vorhersagen können.

Die Sensoren basieren auf einer Silizium-Photonik-Architektur und sind laut Aeva speziell für den Einsatz in Serienfahrzeugen entwickelt. Die Einbindung als Referenzsensor in eine offene Plattform wie DRIVE Hyperion erhöht die Sichtbarkeit der Technologie bei globalen Automobilherstellern und erleichtert deren Integration in unterschiedliche Fahrzeugprogramme.

Vom Referenzsensor zur Serienanwendung

Dass Aeva zunehmend als Serienlieferant wahrgenommen wird, zeigt auch der zeitliche Rahmen der Kooperation. Laut der Pressemitteilung des Unternehmens planen Aeva und NVIDIA, Produktionsfahrzeuge mit integrierter 4D-Lidar-Technologie ab 2028 zu unterstützen. Die Zusammenarbeit ist damit klar auf langfristige Serienprogramme ausgelegt.

Investor’s Business Daily zufolge präsentierte NVIDIA auf der CES 2026 erste Anwendungen der Plattform und nannte den Mercedes CLA als erstes Fahrzeug mit NVIDIA-basierter Autonomie-Technologie, dessen Marktstart für Anfang 2026 vorgesehen ist. Die vollständige Serienintegration von Aeva-Lidar ist für einen späteren Schritt geplant, verdeutlicht jedoch den Anspruch des Unternehmens, Teil künftiger Fahrzeugarchitekturen zu werden.

OEM-Aufträge stärken Aevas Position

Die Partnerschaft mit NVIDIA ist dabei nicht die erste ihrer Art. Schon im Dezember 2025 kündigte Aeva einen exklusiven globalen Serienauftrag eines grossen europäischen Automobilherstellers an. Aeva stellt demzufolge als Tier-1-Lieferant Lidar-Systeme für eine Level-3-Fahrzeugplattform bereit, mit einer Laufzeit bis in die 2030er-Jahre.

Diese Entwicklung stärkt die Ausgangsposition des Unternehmens im Markt für automatisiertes Fahren. Die Kombination aus eigenen Serienaufträgen und der Rolle als Referenzsensor-Lieferant innerhalb der NVIDIA-Plattform zeigt, dass Aeva nicht nur als Technologieanbieter, sondern zunehmend als industriell relevanter Zulieferer wahrgenommen wird.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Kurssprung bei NVIDIA-Aktie: China-Geschäft vor Comeback dank H200-Freigabe
NVIDIA-Aktie im Fokus: Caterpillar bringt KI auf die Baustelle
NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?

Bildquelle: Konstantin Savusia / Shutterstock.com,metamorworks / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

29.01.26 UBS Logo Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
29.01.26 SMI taucht kräftig ab
29.01.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Anlegerfokus
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’655.32 19.58 S8QBLU
Short 13’944.46 13.64 SXXBOU
Short 14’449.45 8.89 S4BB8U
SMI-Kurs: 13’147.93 29.01.2026 17:30:32
Long 12’596.28 19.88 SHAB3U
Long 12’315.99 13.93 S6EBMU
Long 11’780.09 8.89 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Donnerstagnachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf D-Wave Quantum
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt
ABB-Aktie erreicht neues Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:11 Visa mit Gewinn und Umsatzplus - Verbraucherausgabe bleiben robust
23:05 AKTIE IM FOKUS 2: Microsoft brechen ein - Bedenken am Wachstum im KI-Bereich
22:56 US-Gesandter zu Waffenabgabe: Hamas hat keine Wahl
22:54 ROUNDUP: Russland will angeblich Beschuss eiskalten Kiews pausieren
22:53 Neuer Paragraf gegen 'Wegwerf-Agenten'
22:53 Dänischer König: Fühle mit den Grönländern
22:53 Russische Starlink-Drohnen: Ukraine arbeitet mit SpaceX an Lösung
22:49 Drohender Shutdown? Kein Durchbruch bei Abstimmung im Senat
22:48 ROUNDUP: Selenskyj lobt Merz' Führungsstärke
22:48 Trump: Nächste Woche wird Notenbankchef-Favorit bekannt