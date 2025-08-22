Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Börsenrückschlag 22.08.2025 12:41:00

Abverkauf hält an: Commerzbank-Aktie verbucht erneut Verluste

Die Commerzbank-Aktie setzt ihren Abwärtstrend fort und steht unter Druck. Langfristig dürfte die Bank allerdings auf Kurs bleiben.

• Commerzbank-Aktie im Abwärtstaumel
• Langfristiger Trend intakt
• Unternehmensstrategie fokussiert auf Digitalisierung und Effizienzsteigerung

Abwärtstrend setzt sich fort

Für die Commerzbank stehen die Zeichen am Freitag auf Rot: Via XETRA büsst der Anteilsschein zwischenzeitlich um 3,88 Prozent ein auf 36,42 Euro. Dieser Rückgang setzt den Abwärtstrend fort, den die Bank seit einigen Tagen immer wieder verfolgt - unterbrochen durch zeitweise Lichtblicke.

Analysten äussern vor diesem Hintergrund zunehmend Bedenken hinsichtlich einer möglichen Korrektur, da die Bewertung der Aktie mittlerweile als hoch eingeschätzt wird.

Commerzbank-Aktie leidet unter Marktunsicherheit

Die Unsicherheit auf den Finanzmärkten und die anhaltenden Herausforderungen im Bankensektor tragen derzeit zur negativen Stimmung bei. Analysten warnen vor weiteren Kursverlusten der Aktie.

Unternehmensstrategie im Fokus

Trotz der aktuellen Kursentwicklung bleibt die Commerzbank ihrer Strategie treu. Die Bank setzt auf Digitalisierung und Effizienzsteigerung, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Allerdings müssen kurzfristige Herausforderungen gemeistert werden, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Langfristig befindet sich die Bank jedoch offenbar nach wie vor auf Kurs. Seit Jahresstart hat das Papier um fast 134 Prozent an Wert zugewonnen, und auch im vergangenen Monat ging es um mehr als 22 Prozent hoch. Lediglich auf 5-Tages-Sicht steht ein kleiner Abschlag von 1,42 Prozent an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Milliarden-Börsengang: Ottobock-Aktie vor dem IPO
BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen treiben das Geschäft in Europa voran
Produktion der H20-KI-Chips gestoppt: NVIDIA bremst Zulieferer für China

Bildquelle: Commerzbank AG,Julia Schwager/Commerzbank AG,Thomas Lohnes/Getty Images, mf

