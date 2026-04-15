Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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17.04.2026 08:00:07
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen des Online-Modehändlers sei nicht mit Überraschungen zu rechnen, schrieb Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele dürften unverändert bleiben./rob/niw/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23.28 €
|
Abst. Kursziel*:
37.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.47%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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