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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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17.04.2026 08:00:07

Zalando Neutral

Zalando
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen des Online-Modehändlers sei nicht mit Überraschungen zu rechnen, schrieb Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele dürften unverändert bleiben./rob/niw/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Neutral
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23.28 € 		Abst. Kursziel*:
37.46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.47%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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