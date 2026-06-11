Verwässerungsängste belasten Super Micro - Aktie stabilisiert sich nur überschaubar

• 7-Milliarden-Dollar-Finanzierung belastet den Kurs• 39 Milliarden Dollar KI-Aufträge erfordern hohe Vorfinanzierung• Erholung der Aktie trotz anhaltender Verwässerungssorgen

Der KI-Serverhersteller Super Micro Computer notiert am Donnerstag an der NASDAQ zeitweise 0,03 Prozent tiefer bei 29,26 Dollar und muss seine deutlichen vorbörslichen Gewinne damit wieder abgeben. Die moderate Erholung folgt auf einen der schwersten Kursstürze der jüngeren Unternehmensgeschichte: Am Vortag hatte die Aktie gut 28 Prozent verloren und schloss bei rund 29,27 Dollar, nachdem ein milliardenschweres Finanzierungspaket die Nerven der Anleger strapaziert hatte.

Kapitalerhöhung schockt den Markt

Super Micro hatte eine Kapitalerhöhung von insgesamt 7,0 Milliarden Dollar angekündigt, um den wachsenden Auftragsbestand im KI-Bereich zu finanzieren. Das Paket umfasst ein garantiertes öffentliches Angebot über 5,0 Milliarden Dollar sowie ein ATM-Aktienprogramm von 1,25 Milliarden Dollar, verwaltet von JP Morgan, Goldman Sachs und Citigroup. Innerhalb des öffentlichen Angebots platzierte Super Micro rund 45,5 Millionen Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 27,50 Dollar je Aktie, also spürbar unterhalb des damaligen Kursniveaus. Hinzu kommen 75 Millionen Hinterlegungsscheine auf neu ausgegebene Pflichtwandelvorzugsaktien der Serie A zu 50 Dollar je Schein. Das Stammaktienangebot schliesst am 12. Juni 2026, das Vorzugsaktienangebot am 15. Juni. Das ATM-Programm soll frühestens im dritten Quartal 2026 anlaufen. Für Bestandsaktionäre bedeutet das eine schrittweise Verwässerung über mehrere Jahre.

Darum braucht das Unternehmen so viel Kapital

Das Unternehmen erklärte, in den vergangenen Wochen KI-Serveraufträge im Wert von rund 39 Milliarden Dollar von mehr als 20 Kunden erhalten zu haben. Das frische Kapital soll vor allem zur Vorfinanzierung von Komponenten dienen. Der Auftragsbestand übersteigt den Jahresumsatz des Unternehmens deutlich: Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. Juni 2025 endete, lagen die Nettoverkäufe bei 22 Milliarden Dollar. Das Paradox ist sichtbar: Ein Rekordauftragsbestand erzwingt eine Kapitalmassnahme, die den Kurs stärker trifft als ein schlechtes Quartal.

War der Kurssturz übertrieben?

Die geplante Finanzierung entspricht fast einem Drittel des gesamten Börsenwerts, eine Verwässerung in diesem Ausmass trifft Bestandsaktionäre hart. Dass die Aktie vorbörslich trotzdem zulegt, dürfte vor allem auf Positionierungen von Anlegern zurückzuführen sein, die den gestrigen Abverkauf als übertrieben einschätzen. Die operative Lage des Unternehmens hat sich nicht verändert: Super Micro hatte im dritten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 10,2 Milliarden Dollar gemeldet, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Zeitgleich verbesserte sich die Bruttomarge auf 9,9 Prozent nach 6,3 Prozent im Vorquartal.

Anleger sollten dennoch Vorsicht walten lassen

Die zwischenzeitliche Kurserholung löst das strukturelle Problem nicht auf. Neben der Aktienverwässerung belasten die neuen Pflichtwandelvorzugsaktien das Unternehmen mit einer laufenden Dividende von 7,0 Prozent jährlich, ein Kapitalabfluss, der vor jedem Stammaktionärsertrag bedient werden muss. Für Investoren bedeutet das Paket insgesamt ein mehrjähriges Verwässerungsrisiko, das die Gewinnentwicklung je Aktie schrittweise belasten und den übergeordneten Investitionsfall unter Druck setzen könnte. Entscheidend wird sein, wie schnell die KI-Serveraufträge in abrechenbare Umsätze übergehen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.