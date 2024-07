ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach der Telefonkonferenz des Online-Modehändlers About You auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Signale des Branchenkollegen von Zalando seien gemischt gewesen, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf einen starken April und einen schwachen Mai sei ein besserer Juni gefolgt, der aber das April-Niveau nicht erreicht habe. Insgesamt sieht er für Zalando aber einige positive Aspekte wie die Stimmung in Deutschland und die Aussichten bei der aktiven Kundenentwicklung./ck/he;