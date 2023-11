NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach vorzeitig veröffentlichten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan bezeichnete das Zahlenwerk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als gemischt. Das Bruttowarenvolumen und das operative Ergebnis (Ebit) deckten sich in etwa mit den Erwartungen. Dagegen habe der Online-Modehändler das Ziel für das Bruttowarenvolumen im Gesamtjahr zurückgenommen, trotz guter Geschäfte im Oktober./bek/edh;