Top News
Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132

29.09.2025 17:10:45

Akzo Nobel Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Oktober habe er seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebitda) ein wenig gesenkt, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Einsparungen sowie den Verkauf von Aktivitäten in Südasien preise der Aktienkurs bereits großteils ein./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Akzo Nobel N.V. Neutral
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
UBS AG
62.00 €
Rating jetzt:
Neutral
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Geoff Haire
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17:10 Akzo Nobel Neutral UBS AG
15.09.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
13.08.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
25.07.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
