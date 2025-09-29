Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132
29.09.2025 17:10:45
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Oktober habe er seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebitda) ein wenig gesenkt, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Einsparungen sowie den Verkauf von Aktivitäten in Südasien preise der Aktienkurs bereits großteils ein./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Geoff Haire
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|17:10
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
