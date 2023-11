FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal von 31,50 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die Jahresziele stellte Analyst Adam Cochrane die Frage, ob der Online-Modehändler den "Punkt der Kapitulation" erreicht habe. Anleger sollten jedoch nicht übersehen, dass das Unternehmen an der Zielvorgabe für das bereinigte operative Ergebnis festgehalten habe, argumentierte der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/edh;