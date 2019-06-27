Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
14.10.2025 15:22:51
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen des übernommenen Onlinemodehändlers About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. About You sei im Zeitraum von Juni bis August stark gewachsen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) günstig entwickelt./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.42 €
|
Abst. Kursziel*:
56.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.50%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
