07.08.2025 14:09:41
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 38 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe eine leichte Anhebung der Ergebniszielspanne für 2025 vorgelegt, die jedoch hauptsächlich auf sinkenden Kosten und nicht auf stärkeren Umsatzaussichten beruhe, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.17 €
|
Abst. Kursziel*:
42.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.98%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
