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MTR Corporation Aktie 1128572 / HK0066009694

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MTR-Ausschüttung 28.05.2026 07:02:23

Hang Seng-Wert MTR-Aktie: Mit dieser Dividende können MTR-Aktionäre rechnen

Hang Seng-Wert MTR-Aktie: Mit dieser Dividende können MTR-Aktionäre rechnen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich MTR-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

MTR Corporation
3.28 CHF -0.03%
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier MTR am 27.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1.31 HKD. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtausschüttung lässt sich MTR 8.77 Mrd. HKD kosten. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 10.33 Prozent gestiegen.

MTR-Qualitätsdividendenrendite

Letztlich notierte der MTR-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 3.56 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von MTR wird der MTR-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem MTR-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die MTR-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der MTR-Titel eine Dividendenrendite von 4.40 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4.83 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren verringerte sich der Aktienkurs von MTR via Frankfurt um 17.97 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 294.24 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel MTR

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben.

MTR-Hauptdaten

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens MTR beläuft sich aktuell auf 204.906 Mrd. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MTR beläuft sich aktuell auf 12.62. 2025 setzte MTR 55.465 Mrd. HKD um und erwirtschaftete ein EPS von 2.36 HKD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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Long 12’215.43 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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