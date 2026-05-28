Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued Aktie 53366089 / US68902V1070
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28.05.2026 07:02:23
S&P 500-Wert Otis Worldwide-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Otis Worldwide Aktionären eine Freude
Anleger aufpasst: So hoch fällt die Otis Worldwide-Dividende aus.
Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Otis Worldwide am 27.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1.65 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 9.27 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Otis Worldwide beziffert sich auf 647.00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 6.77 Prozent.
Otis Worldwide- Dividendenrendite im Blick
Zum New York-Schluss notierte der Otis Worldwide-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 71.79 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1.89 Prozent. Die Dividendenrendite vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1.63 Prozent betrug.
Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Otis Worldwide via New York 8.35 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 1.17 Prozent besser entwickelt als der Otis Worldwide-Kurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Otis Worldwide
Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1.77 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2.47 Prozent hinzugewinnen.
Kerndaten von Dividenden-Aktie Otis Worldwide
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Otis Worldwide beläuft sich aktuell auf 27.840 Mrd. USD. Das KGV von Otis Worldwide beläuft sich aktuell auf 24.92. 2025 setzte Otis Worldwide 14.431 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 3.50 USD.
Redaktion finanzen.ch
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